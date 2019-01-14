Переговоры Путина и Абэ пройдут 22 января

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-14T17:44:14+03:00

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В понедельник, 14 января, стала известна дата переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как заявил глава МИД Страны восходящего солнца Таро Коно, лидеры двух стран встретятся в России 22 января.

А чуть позже эту информацию подтвердили и в Кремле, добавив при этом, что в ходе переговоров глава нашего государства и председатель японского правительства обсудят вопрос мирного договора между Москвой и Токио. Кроме того, политики также планируют «обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня» и поговорить о двустороннем сотрудничестве.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 14 января, в Москве прошел первый раунд переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по вопросу заключения мирного договора. По итогам этой встречи руководитель российского дипведомства заметил, что у Москвы и Токио до сих пор сохраняются разногласия, однако, как подчеркнул дипломат, изначально позиции были диаметрально противоположными. Кроме того, Лавров заверил, что суверенитет России над Курильскими островами на переговорах даже не обсуждается.