СЕГОДНЯ 21:06 2019-01-14T21:06:43+03:00

Глава Роскомнадзора заявил, что ликвидация Telegram LLC не изменит ситуацию с мессенджером в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее стало известно о намерении Павла Дурова ликвидировать зарегистрированную в Великобритании компанию

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал информацию о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP. Как заметил руководитель надзорного ведомства, подобные юридические изменения никак не повлияют на ситуацию с блокировкой мессенджера Telegram в России.

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае - мессенджером Telegram», - цитирует Жарова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Telegram Messenger LLP включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, и обязана предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для дешифровки переписки пользователей. Однако из-за отказа выполнять данное требование надзорного ведомства в апреле прошлого года Telegram был заблокирован в России.

А 10 января появилась информация о том, что создатель мессенджера Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP.