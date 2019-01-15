Патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии новой «церкви» Украины

СЕГОДНЯ 01:27 2019-01-15T01:37:19+03:00

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В понедельник, 14 января, патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии недавно созданной в Незалежной так называемой «новой православной церкви» Украины.

«Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь [...] и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины», как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства», - в частности, говорится в томосе.

Документ опубликован на трех языках – английском, греческом и украинском. В нем также оговаривается, что в юрисдикции Вселенского патриархата остаются все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, а любые «значительные вопросы» новоявленная религиозная структура Незалежной должна решать через Константинополь. Причем в отличие от канонической Украинской православной церкви, ей нельзя самостоятельно производить миро для богослужений, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, томос привезли в Киев еще в минувшее воскресенье, 6 января, тогда же его выставили на обозрение прихожан в Софийском соборе, но его официальный текст до сего дня опубликован не был.

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