Вице-адмирал США: Российские военные работают профессионально
Российские военные ведут себя профессионально, когда пересекаются с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве Европы. Об этом рассказала командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти в интервью изданию Defense News.
«Я на этой должности уже около 10 месяцев, и имела возможность увидеть, как они (военнослужащие России) работают в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях. По большому счету, все эти взаимодействия носили профессиональный и безопасный характер», - отметила вице-адмирал.
Лиза Франкетти добавила, что в прошлом году было только одно «взаимодействие», которое она могла бы «охарактеризовать как непрофессиональное». О каком именно инциденте идет речь, американка уточнять не стала, сказала только, что это было «взаимодействие в воздухе».
«Мы работаем в международных водах. Россия работает в международных водах. Я ожидаю и от своих сил, и от российских, что они будут действовать профессионально, не создавая опасных ситуаций», - подытожила командующая Шестым флотом ВМС США.
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют ослабить влияние России в Арктике, укрепив там собственные позиции.