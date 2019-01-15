2019-01-15T04:40:21+03:00
Политика

Вице-адмирал США: Российские военные работают профессионально

Командующая 6-м флотом американских ВМС рассказала, как действуют военнослужащие России в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях
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Вице-адмирал США отметила, что взаимодействие американских и российских военных носило профессиональный и безопасный характерВице-адмирал США отметила, что взаимодействие американских и российских военных носило профессиональный и безопасный характерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские военные ведут себя профессионально, когда пересекаются с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве Европы. Об этом рассказала командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти в интервью изданию Defense News.

«Я на этой должности уже около 10 месяцев, и имела возможность увидеть, как они (военнослужащие России) работают в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях. По большому счету, все эти взаимодействия носили профессиональный и безопасный характер», - отметила вице-адмирал.

Лиза Франкетти добавила, что в прошлом году было только одно «взаимодействие», которое она могла бы «охарактеризовать как непрофессиональное». О каком именно инциденте идет речь, американка уточнять не стала, сказала только, что это было «взаимодействие в воздухе».

«Мы работаем в международных водах. Россия работает в международных водах. Я ожидаю и от своих сил, и от российских, что они будут действовать профессионально, не создавая опасных ситуаций», - подытожила командующая Шестым флотом ВМС США.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют ослабить влияние России в Арктике, укрепив там собственные позиции.

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