WSJ рассказала о желании США ослабить влияние России в Арктике

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-14T08:46:16+03:00

По данным газеты, американские ВМС планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе

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Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют ослабить влияние России в Арктике, укрепив там собственные позиции, а также ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в арктическом регионе, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что из-за глобального потепления в Арктике появились возможности для открытия новых морских путей и более активного судоходства, в связи с чем возникла «напряженная обстановка»: Российская Федерация в течение последних лет усиливала свое присутствие в регионе, а Китай объявил себя «околоарктической державой» и активно работает над созданием «полярного Шелкового пути».

По данным газеты, кроме того, что американцы собираются будущим летом отправить в арктические воды свои военные корабли, США также намерены разместить войска на острове Адак (штат Аляска), который находится неподалеку от границ России.

Как писал сайт kp.ru, о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктику 11 января объявил глава ВМС США Ричард Спенсер.

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