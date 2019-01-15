2019-01-15T08:40:30+03:00
Общество

Названы лучшие города России по качеству жизни

Первым в пределах нашей страны стал Нижний Новгород, который занял 109-е место мирового рейтинга
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нижний Новгород стал лучшим городом России по качеству жизниНижний Новгород стал лучшим городом России по качеству жизниФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижний Новгород занял 109-е место в рейтинге лучших городов мира по качеству жизни, что стало наивысшим результатом России. Таким образом именно этот населенный пункт был признан наиболее комфортным для проживания в пределах нашей страны.

Также в рейтинге оказался Санкт-Петербург, занявший 182-е место, Москва - 191-е, Екатеринбург - 199-е и Новосибирск - 206-е. Другие российские города не смогли попасть в этот список.

Какие российские города попали в международный рейтинг качества жизни

Какие российские города попали в международный рейтинг качества жизни

Критерии оценки российских городов

Стоит отметить, что первую строчку мирового рейтинга заняла столица Австралии -Канберра. Вместе с ней в топ-3 вошли нидерландский Эйндховен и американский Роли штата Северная Каролина. Также в десятку лучших попали австралийская Аделаида, швейцарский Цюрих, Мадисон, Брисбен, Веллингтон, Колумбус и Шарлотт.

Последними в рейтинге оказались филлипинская Манила (222 место), китайский Пекин (223), столица Бангладеш - Дакка (224), нигерийский Лагос (225) и венесуэльский Каракас (226).

Исследование провел сервис Numbeo. Рейтинг составлялся экспертами на основе восьми индексов: покупательская способность населения, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов граждан, безопасность, здравоохранение, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат.

Ранее сайт kp.ru публиковал также топ-10 стран, жители которых чаще всего умирают из-за заболеваний, появление которых вызвано неправильным питанием.

КСТАТИ

Нижний Новгород обогнал Лондон и Нью-Йорк по качеству жизни

Рейтинг подготовили эксперты исследовательского портала Numbeo (подробности)

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