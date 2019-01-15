На поверхности обратной стороны Луны взошли первые семена хлопка

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-15T09:33:18+03:00

Образцы растения были доставлены на спутник Земли с помощью китайского аппарата "Чанъэ-4"

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Семена хлопка, доставленные на обратную сторону Луны с помощью китайского космического аппарата "Чанъэ-4", дали первые всходы. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC).

В ведомстве подчеркнули, что данное событие свидетельствует об успешном проведении первого в истории биологического эксперимента на поверхности Луны.

Между тем, стоит отметить, что китайский зонд доставил на естественный спутник Земли не только семена хлопка, но и другие биологические образцы, например, семена рапса, картофеля, резуховидки (растение семейства капустных), а также личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. Сделано это было с целью создания на Луне своеобразной мини-биосферы.

Во время отбора биологических образцов учитывался их размер, а также способность адаптироваться к условиям поверхности спутника Земли, в частности, низкой гравитации, радиации, резким перепадам температур и суровым условиям, сообщает Центральное телевидение Китая.

Каким образом ученым удалось организовать доступ биологических образцов к воде и кислороду, пока неизвестно.

Сайт kp,ru писал о том, что ранее этот же китайский зонд прислал на Землю первые панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны.