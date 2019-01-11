Аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Национального космического управления КНР.
Ведомство уже опубликовало фотографии в 360 градусов в двух разных проекциях, одна из которых является цилиндрической. Снимки были сделаны с топографической камеры, прикрепленной к верхней части межпланетной станции, и переданы на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо".
Управление опубликовало снимок в 360 градусов. Фото: China National Space Administration
На одной из фотографий можно увидеть не только поверхность естественного спутника нашей планеты, но и луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2"), а также фрагменты самого "Чанъэ-4". Благодаря снимкам, китайские ученые смогли проанализировать ландшафт и рельеф вокруг космического аппарата.
Напомним, что "Чанъэ-4" был запущен 8 декабря 2018 года с космодрома Сичан в провинции Сычуань, а уже 3 января он совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.
Сайт kp.ru ранее публиковал первый снимок, сделанный аппаратом на обратной стороне спутника Земли.