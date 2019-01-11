2019-01-11T07:54:18+03:00
Наука

Аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

Космическое управление Китая опубликовало фотографии в 360 градусов в двух разных проекциях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо". Фото: China National Space AdministrationСнимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо". Фото: China National Space Administration
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Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Национального космического управления КНР.

Ведомство уже опубликовало фотографии в 360 градусов в двух разных проекциях, одна из которых является цилиндрической. Снимки были сделаны с топографической камеры, прикрепленной к верхней части межпланетной станции, и переданы на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо".

Управление опубликовало снимок в 360 градусов. Фото: China National Space Administration

Управление опубликовало снимок в 360 градусов. Фото: China National Space Administration

На одной из фотографий можно увидеть не только поверхность естественного спутника нашей планеты, но и луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2"), а также фрагменты самого "Чанъэ-4". Благодаря снимкам, китайские ученые смогли проанализировать ландшафт и рельеф вокруг космического аппарата.

Напомним, что "Чанъэ-4" был запущен 8 декабря 2018 года с космодрома Сичан в провинции Сычуань, а уже 3 января он совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.

Сайт kp.ru ранее публиковал первый снимок, сделанный аппаратом на обратной стороне спутника Земли.

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