Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-15T11:56:46+03:00

Глава Минэкономразвития указал на то, что ситуация постепенно улучшается, однако отдельные слои населения все еще не имеют доступа к качественным услугам

Изменить размер текста: A A

Уровень экономического неравенства в России все еще остается недопустимо высоким, даже несмотря на постепенное улучшение ситуации. Такое заявление глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сделал в ходе дискуссии "Неравенство доходов в исторической перспективе" в рамках X Гайдаровского форума.

Он подчеркнул, что в обоих представленных при обсуждении экспертных исследованиях динамика неравенства свидетельствует о его сокращении, однако отдельные слои населения все еще не имеют доступа к качественным услугам образования и здравоохранения. По мнению министра, в будущем это может негативно сказаться на развитии человеческого капитала.

В целом же, такая проблема характера для всего мира. Орешкин считает, что именно она является причиной поляризации общества, которая уже привела к протестам "желтых жилетов" во Франции и результатам выборов в США, в ходе которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Поэтому сейчас Россия выстраивает структуру национальных проектов таким образом, чтобы избежать подобных проблем и реализовать заложенный в людях потенциал, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет был зафиксирован в 2017 году, однако с 2018-го данный показатель вновь начал расти.