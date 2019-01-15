2019-01-15T11:56:46+03:00
Общество

Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким

Глава Минэкономразвития указал на то, что ситуация постепенно улучшается, однако отдельные слои населения все еще не имеют доступа к качественным услугам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинМинистр экономического развития РФ Максим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Уровень экономического неравенства в России все еще остается недопустимо высоким, даже несмотря на постепенное улучшение ситуации. Такое заявление глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сделал в ходе дискуссии "Неравенство доходов в исторической перспективе" в рамках X Гайдаровского форума.

Он подчеркнул, что в обоих представленных при обсуждении экспертных исследованиях динамика неравенства свидетельствует о его сокращении, однако отдельные слои населения все еще не имеют доступа к качественным услугам образования и здравоохранения. По мнению министра, в будущем это может негативно сказаться на развитии человеческого капитала.

В целом же, такая проблема характера для всего мира. Орешкин считает, что именно она является причиной поляризации общества, которая уже привела к протестам "желтых жилетов" во Франции и результатам выборов в США, в ходе которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Поэтому сейчас Россия выстраивает структуру национальных проектов таким образом, чтобы избежать подобных проблем и реализовать заложенный в людях потенциал, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет был зафиксирован в 2017 году, однако с 2018-го данный показатель вновь начал расти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о проведении экспертизы комикса о Дэдпуле
Голикова указала на снижение уровня бедности в России
В Германии отменили спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Ученые назвали главную опасность недосыпа
Движение по улице Ферганской в Москве перекрыто из-за провала грунта
В России предложили ввести налог на выезд из страны
Мосметро выдаст справки пассажирам, опоздавшим на работу из-за подтопления путей
Москвичи стали реже арендовать дачи на новогодние праздники
Володин прокомментировал перспективы возвращения России к работе в ПАСЕ
В Раде назвали «черметом» корабли, переданные Украине западными партнерами
В метро после подтопления поезда возобновили движение на участке от "Окружной" до "Селигерской"
NYT: Трамп обсуждал выход США из НАТО и может вернуться к этой идее
Российских туристов предупредили о вспышках гриппа за границей
Движение поездов на наземном участке Филевской линии приостановлено
Автопроизводители назвали самые популярные модели в 2018 году
Боевики "Исламского государства"* захватили город в Нигерии
ЦБ, Минфин и ФАС призвали отменить комиссии за переводы внутри банков
Песков ответил на вопрос о пенсии и зарплате Путина
На поверхности обратной стороны Луны взошли первые семена хлопка