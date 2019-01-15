2019-01-15T13:14:27+03:00
Экономика

ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777

Таким образом ведомство рассчитывает ограничить нелегальную деятельность ресурса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777Фото: EAST NEWS
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Федеральная налоговая служба РФ запретила российским банкам и платежным системам осуществлять переводы в пользу нелегального онлайн-казино Azino777.

Зарегистрированная в Кюрасао компания Victory777 N.V., которая является фактическим организатором незаконной деятельности, попала в "черный" список ведомства еще 28 декабря 2018 года. У организации есть лицензия на игорную деятельность от властей расположенного в Карибском море гособразования, однако в России такие азартные игры запрещены еще с 2006 года.

Стоит отметить, что сначала ФНС пыталась полностью заблокировать онлайн-казино, однако безуспешно. Тогда и было решение ввести запрет на проведение платежей. Теперь пополнить баланс на ресурсе с помощью банковских карт Visa и Mastercard, а также через счета российских мобильных операторов будет просто невозможно, сообщают "Ведомости".

Сайт kp.ru писал о том, что только за первые полгода 2018 -го в нашей стране было заблокировано 22 тысячи онлайн-казино. Это вдвое больше, чем за такой же период 2017-го.

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