Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-15T13:56:16+03:00

В МИД республики напомнили, что компании имеют право самостоятельно выбирать, с кем им сотрудничать

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В Китае раскритиковали позицию Соединенных Штатов, которые ранее пригрозили ввести санкции в отношении ряда немецких компаний в случае, если они не откажутся от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее соответствующие послания авторства посла США Ричарда Греннел получили предприятия BASF и Uniper. После этого руководство компаний обратилось в МИД Германии, где им рекомендовали игнорировать столь провокационные высказывания.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и на жесткую ответную реакцию, которую они вызвали в Германии", - прокомментировала ситуацию официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

При этом она напомнила, что компании всех стран имеют право самостоятельно решать, с кем сотрудничать и поддерживать контакт, а остальные государства должны с уважением относиться к такому выбору, передает РИА Новости.