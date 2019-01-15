Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
В Китае раскритиковали позицию Соединенных Штатов, которые ранее пригрозили ввести санкции в отношении ряда немецких компаний в случае, если они не откажутся от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее соответствующие послания авторства посла США Ричарда Греннел получили предприятия BASF и Uniper. После этого руководство компаний обратилось в МИД Германии, где им рекомендовали игнорировать столь провокационные высказывания.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и на жесткую ответную реакцию, которую они вызвали в Германии", - прокомментировала ситуацию официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
При этом она напомнила, что компании всех стран имеют право самостоятельно решать, с кем сотрудничать и поддерживать контакт, а остальные государства должны с уважением относиться к такому выбору, передает РИА Новости.