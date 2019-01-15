Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-15T14:40:06+03:00

Как считает премьер, тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник, 15 января, на пленарном заседании Гайдаровского форума, заявил, что США своими действиями сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации.

«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же и разрушает доверие к ней. <…> И парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы и от самого эмитента», - сказал глава нашего правительства.

Также премьер выразил мнение, что тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать. В частности, Россия постепенно расширяет использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах. Как заметил Медведев, наша страна в последнее время серьезно сократила свои вложения в американские казначейские облигации, а недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро. «Все это следствие вот такой агрессивной, и прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики Соединенных Штатов», - цитирует председателя кабмина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Еврокомиссия призвала страны, входящие в Евросоюз, отказываться от использования доллара в международных расчетах. Как отмечалось, ЕК тогда подготовила и представила ряд мер, направленных на усиление роли евро на мировой арене.