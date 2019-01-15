В Женеве завершились консультации России и США по ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-15T15:44:45+03:00

Переговоры проходили в закрытом формате и длились более двух часов

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В Женеве завершились межведомственные консультации России и Соединенных Штатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

С нашей стороны в переговорах участвовал заместитель главы министерства иностранных дел Сергея Рябков, а с американской - первый замгоссекретаря Андреа Томпсон. Встреча проходила в здании постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций и других международных объединениях. Обсуждения велись в закрытом формате, без участия прессы. Общее время консультаций, согласно данным ТАСС, составило более двух часов.

Напомним, что в конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести страну из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает отдельные положения договора. В Москве с такими обвинениями категорически не согласны и заявляют о встречных претензиях к Вашингтону.

Сайт kp.ru писал о том, что, комментируя возможный выход американцев из соглашения, президент РФ Владимир Путин указал на негативные последствия, среди которых обрушение всей системы контроля над вооружениями.