Россия обошла Тайвань по числу вузов в рейтинге THE для развивающихся стран

СЕГОДНЯ 22:07 2019-01-15T22:07:41+03:00

При этом лучшим среди российских высших учебных заведений стал МГУ имени Ломоносова

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Во вторник, 15 января, издание Times Higher Education (THE) опубликовало рейтинг вузов стран с активно развивающейся экономикой. Так, первые три места в списке заняли высшие учебные заведения из Китая.

А лучшим среди российских образовательных учреждений, как и год назад, стал Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова: ему досталась пятая строчка рейтинга. Также в топ-20 попали Московский физико-технический институт (МФТИ) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ): 12-я и 16-я позиции соответственно.

Кстати, стоит отметить, что число университетов из России в списке в этом году увеличилось с 27-ми до 35-ти. Таким образом, РФ стала четвертой по представленности страной рейтинга, потеснив Тайвань.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года был опубликован рейтинг лучших вузов мира по трудоустройству выпускников QS Graduate Employability Rankings. Причем в него вошли только 11 российских университетов.