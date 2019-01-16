В США задержали ведущую иранского телеканала

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-16T10:12:35+03:00

По словам Марзии Хашеми, в ходе ареста с нее сорвали хиджаб, а теперь отказываются предоставлять доступ к халяльной еде

Изменить размер текста: A A

Полиция Соединенных штатов задержала журналистку и ведущую иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми. Арест был произведен в минувшее воскресенье, 13 января, на территории международного аэропорта Сент-Луиса штата Миссури. После этого сотрудники Федерального бюро безопасности перевели женщину в следственный изолятор в Вашингтоне.

"Причины ее ареста неизвестны, никаких официальных обвинений не предъявлено", - прокомментировали ситуации в руководстве Press TV.

Стоит отметить, что Марзие Хашеми родилась в США. В этот раз она прибыла в страну, чтобы навестить больного брата и других родственников. Семья журналистки не могла связаться с ней на протяжении примерно двух суток, а когда женщина все же смогла позвонить родным, то рассказала им о жестоком обращении со стороны американских правоохранителей.

Так, по словам ведущей, при задержании с нее силой сорвали хиджаб и в целом относились как к преступнику. Кроме того, Хашеми отказали в доступе к халяльной и вегетарианской еде. В результате она уже несколько дней питается только хлебом и крекерами.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Иране задержали 46-летнего ветерана ВМС США Майка Уайта, который, по словам его родственников, отправился на встречу со своей знакомой, но так и не вернулся.