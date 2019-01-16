«Одержимость» россиян проветриванием возмутила финскую журналистку

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-16T11:14:59+03:00

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Гражданка Финляндии по имени Анна-Лена Лаурен, которая также является московским корреспондентом шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet, шокирована странной по ее мнению любовью россиян к проветриванию помещений. Свое негодование девушка выразила в Twitter.

«Откуда взялась эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно надо проветривать», - написала Лаурен.

Ранее другой финский журналист Юсси Конттинен упрекнул жителей России в том, что зачастую они отапливают свои дома и квартиры "без надобности" и замалчивают проблемы глобального потепления. В качестве примера нерационального использования топлива он привел также покупку нашими соотечественниками "огромных и прожорливых джипов".

По мнению фина, в российских СМИ, политике и образовательной сфере просто не поднимаются проблемы мирового климата. Даже проживающие в Сибири люди, которые легко могут вспомнить множество примеров изменения климата за последние годы, не связывают происходящее с глобальным потеплением. Более того, считает Конттинен, в России уверены, что все это скоро закончится, и температурный режим придет в норму.