В ЦБ заявили, что русские сказки «учат детей халяве»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-16T14:02:30+03:00

По мнению Сергея Швецова, необходимо менять сюжеты таких произведений и больше заботиться о финансовой грамотности людей

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Всеми любимые русские сказки о золотой рыбке и волшебной щуке укрепляют среди населения веру в то, что в жизни можно рассчитывать только на "халяву" и "легкую наживу", при этом финансовая культура граждан понижается. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов.

Он подчеркнул, что, пока россияне читают подобные фольклорные произведения, они будут и дальше совершать неправильные поступки.

"Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком", - цитирует Швецова агентство "Москва".

По мнению зампреда ЦБ, сейчас необходимо менять сюжеты сказок и больше времени уделять формированию финансовой культуры граждан.

"Мы должны отказаться от этого бэкграунда - обучать детей халяве. Это очень важно", - подытожил Швецов.

Стоит отметить, что пока в Центробанке русские сказки активно критикуют, в Кремля говорят об их положительном влиянии на детей. Сайт kp.ru писал о том, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отозвался о старинных фольклорных произведений как о "целом мире", в котором есть абсолютно все: от любви и интриги до боевиков и ужастиков. При этом юные читатели могут увидеть в сказках самые различные черты русского характера: “и те, которые заслуживают восхищения, и те, которые заслуживают порицания".