2019-01-16T14:11:48+03:00
Происшествия

В Москве эвакуировали три школы

В двух школах произошло возгорание, а в третьей ученики просто почувствовали запах гари [видео]
Мария СУЧКОВА
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Спасатели работали в школах на улице Дубравной улице, а также Бусиновская Горка и АртюхинойСпасатели работали в школах на улице Дубравной улице, а также Бусиновская Горка и АртюхинойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 16 января, сразу из трех школ Москвы эвакуировали детей и персонал: из средней школы №1900, расположенной на улице Дубравной улице, а также из школ на улицах Бусиновская Горка и Артюхиной.

В связи с ЧП из здания школы №1900 уже эвакуировали весь преподавательский состав и учащихся. По словам источника «Комсомолки», причиной пожара стало возгорание в спортивном зале образовательного учреждения. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Видео с места пожара в школе №1900 города Москвы.

В это же время ведется эвакуация в школе на улице Бусиновская Горка. По словам информированного источника, возгорание произошло в кабинете труда. Из учебного учреждения на улице Артюхиной также вывели детей из-за запаха гари. Однако позже выяснилось, что в школьной столовой подгорели блины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 11 января пожар вспыхнул в школе, расположенной на улице имени академика Анохина на западе Москвы. Возгорание случилось на третьем этаже учебного заведения.

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