В Москве эвакуировали три школы
Сегодня, 16 января, сразу из трех школ Москвы эвакуировали детей и персонал: из средней школы №1900, расположенной на улице Дубравной улице, а также из школ на улицах Бусиновская Горка и Артюхиной.
В связи с ЧП из здания школы №1900 уже эвакуировали весь преподавательский состав и учащихся. По словам источника «Комсомолки», причиной пожара стало возгорание в спортивном зале образовательного учреждения. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание.
Видео с места пожара в школе №1900 города Москвы.
В это же время ведется эвакуация в школе на улице Бусиновская Горка. По словам информированного источника, возгорание произошло в кабинете труда. Из учебного учреждения на улице Артюхиной также вывели детей из-за запаха гари. Однако позже выяснилось, что в школьной столовой подгорели блины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 11 января пожар вспыхнул в школе, расположенной на улице имени академика Анохина на западе Москвы. Возгорание случилось на третьем этаже учебного заведения.