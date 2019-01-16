В Москве эвакуировали три школы

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-16T14:11:48+03:00

Спасатели работали в школах на улице Дубравной улице, а также Бусиновская Горка и Артюхиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух школах произошло возгорание, а в третьей ученики просто почувствовали запах гари [видео]

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Сегодня, 16 января, сразу из трех школ Москвы эвакуировали детей и персонал: из средней школы №1900, расположенной на улице Дубравной улице, а также из школ на улицах Бусиновская Горка и Артюхиной.

В связи с ЧП из здания школы №1900 уже эвакуировали весь преподавательский состав и учащихся. По словам источника «Комсомолки», причиной пожара стало возгорание в спортивном зале образовательного учреждения. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686552" frameborder="0"></iframe> Видео с места пожара в школе №1900 города Москвы.

В это же время ведется эвакуация в школе на улице Бусиновская Горка. По словам информированного источника, возгорание произошло в кабинете труда. Из учебного учреждения на улице Артюхиной также вывели детей из-за запаха гари. Однако позже выяснилось, что в школьной столовой подгорели блины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 11 января пожар вспыхнул в школе, расположенной на улице имени академика Анохина на западе Москвы. Возгорание случилось на третьем этаже учебного заведения.