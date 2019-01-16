Путин 17 января возложит венок к памятнику советским солдатам в Белграде

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-16T17:10:09+03:00

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В среду, 16 января, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности запланированного на ближайший четверг визита российского лидера Владимира Путина в Сербию. По его словам, в аэропорту Белграда главу нашего государства должен встретить президент Сербии Александр Вучич, после чего они вместе отправятся к Мемориалу освободителям Белграда, где возложат венки к памятнику советским солдатам.

Затем же запланирована официальная церемония встречи лидеров двух стран, в ходе которой главам государств будут представлены члены российской и сербской делегаций. После этого Путин и Вучич осмотрят в здании Палаты Сербии выставку, посвященную российско-сербским отношениям с 1804-го по 1918 год. «И затем уже начнутся переговоры, которые будут состоять из двух раундов: сначала беседа в узком составе, а затем - в расширенном с участием членов делегаций», - цитирует Ушакова ТАСС.

Помимо этого, в ходе своего визита в Сербию Путин намерен лично вручить своему коллеге орден Александра Невского.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе президент РФ подписал указ о награждении главы Сербии орденом Александра Невского. Как тогда выяснилось, Александр Вучич был удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной.