«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-16T17:47:30+03:00

В ноябре прошлого года сразу трех высокопоставленных сотрудников башкирской полиции обвинили в изнасиловании 23-летней девушки

Женщина напоминает начальнику башкирского ОМОНа о том, что он давно знает закрытых в СИЗО полицейских [аудио]

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В распоряжении «Комсомольской правды» оказалась аудиозапись скандала между женой бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы, и отцом потерпевшей, начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым.

В частности, женщина упоминает о том, что Сагитов давно знает находящихся в настоящее время под стражей начальников полиции. При этом она практически орет на собеседника:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686607" frameborder="0"></iframe> Жена обвиняемого в изнасиловании Салавата Галиева - отцу потерпевшей заместителю начальника Росгвардии Сагитову: «Ирек, прекрати эту хрень, тебе не стыдно?».

- Кто твою дочь трогал, сам-то веришь в это? Ты же Салавата знаешь, что ты сделал, чтобы это прекратить этот беспредел (уголовное дело)?! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они там, в СИЗО, третий месяц! Ирек, останови эту хрень, ты их столько лет знаешь, - говорит Альбина на записи, предоставленной нашему спецкору Ульяне Скойбеде.

Замначальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ - та самая дознавательница башкирского управления МВД РФ - ему не дочь.

- Какая она мне дочь, мои дети дома сидят! - сказал полковник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года сразу трех высокопоставленных сотрудников башкирской полиции обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Отмечалось, что потерпевшая также работает в полиции дознавателем и является дочерью командира республиканского ОМОНа.

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