2019-01-16T17:47:30+03:00
Происшествия

«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании

Женщина напоминает начальнику башкирского ОМОНа о том, что он давно знает закрытых в СИЗО полицейских [аудио]
Дарья ИВАШКИНА
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В ноябре прошлого года сразу трех высокопоставленных сотрудников башкирской полиции обвинили в изнасиловании 23-летней девушкиВ ноябре прошлого года сразу трех высокопоставленных сотрудников башкирской полиции обвинили в изнасиловании 23-летней девушки
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В распоряжении «Комсомольской правды» оказалась аудиозапись скандала между женой бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы, и отцом потерпевшей, начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым.

В частности, женщина упоминает о том, что Сагитов давно знает находящихся в настоящее время под стражей начальников полиции. При этом она практически орет на собеседника:

Жена обвиняемого в изнасиловании Салавата Галиева - отцу потерпевшей заместителю начальника Росгвардии Сагитову: «Ирек, прекрати эту хрень, тебе не стыдно?».

- Кто твою дочь трогал, сам-то веришь в это? Ты же Салавата знаешь, что ты сделал, чтобы это прекратить этот беспредел (уголовное дело)?! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они там, в СИЗО, третий месяц! Ирек, останови эту хрень, ты их столько лет знаешь, - говорит Альбина на записи, предоставленной нашему спецкору Ульяне Скойбеде.

Замначальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ - та самая дознавательница башкирского управления МВД РФ - ему не дочь.

- Какая она мне дочь, мои дети дома сидят! - сказал полковник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года сразу трех высокопоставленных сотрудников башкирской полиции обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Отмечалось, что потерпевшая также работает в полиции дознавателем и является дочерью командира республиканского ОМОНа.

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Зам. начальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ ему не дочь: «Мои дети дома сидят!» (подробности)

РАССЛЕДОВАНИЕ КП

Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?

Дочь командира республиканского ОМОНа, сама лейтенант полиции, обвинила двух начальников РОВД и одного начальника миграционного отдела в зверском преступлении, групповом изнасиловании. Хайп в республике такой, какого не было со времен Благовещенска, когда оппозиция обвинила ОМОН в изнасиловании целого города: мол, девушек хватали посреди улицы и везли на грузовиках в спортзал местной школы, бойцы стояли перед дверью в очередь, а после вынесли два ведра использованных презервативов (подробности)

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