2019-01-16T18:18:33+03:00
Общество

После реставрации в павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроют кафе

Мосгорнаследие согласовало проект работ
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Теперь специалистам предстоит вернуть павильону его уникальный исторический обликТеперь специалистам предстоит вернуть павильону его уникальный исторический облик
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На ВДНХ продолжают реставрировать павильоны. На очереди - "Главтабак", который является объектом культурного наследия федерального значения. Там запланированы масштабные ремонтные работы фасадов и интерьеров уникального здания. После реставрации памятник приспособят под кафе. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Павильон "Главтабак" был построен на ВДНХ в 1937-1939 годах, но это здание демонтировали через десять лет. Второй павильон "Главтабак" построили в 1954 году в виде восьмиугольника, окруженного открытой галереей. А восточный колорит создан с помощью декоративных деталей разного цвета на фасадах. Использовались и приемы русского зодчества. А в советские годы в торговых залах разместили душевые, бильярдную и сауну, заложили несколько оконных и дверных проемов. Отделка интерьеров была утрачена: все стены и потолок обшили гипсокартоном и уложили полы из ламината.

- Теперь специалистам предстоит вернуть павильону его уникальный исторический облик, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Важно, что сохранились уникальная роспись потолка и стен с изображением "цветов табака", стилизованная под хохлому, в торговом зале, а также лепной декор потолка. А вот штукатурную отделку, наружные лестницы и светильники придется восстановить. Воссоздадут и эмблему "Главтабак", отреставрируют сохранившиеся декоративные элементы шпиля, элементы лепного декора, а также росписи на стенах и потолке зала.

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