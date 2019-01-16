Теракт унес жизни 16 человек в сирийском городе Манбидж

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-16T18:43:00+03:00

Четыре американских военнослужащих были убиты и трое ранены в результате взрыва Фото: REUTERS

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16 января в городе Манбидж в Сирии произошел теракт. Взрыв прогремел рядом с рестораном, в котором находились военнослужащие международной коалиции, возглавляемой США. В результате погибло по меньшей мере 16 человек. В числе пострадавших есть американские граждане.

По данным агентства Reuters четыре американских военнослужащих были убиты и трое ранены в результате взрыва. Возглавляемая США коалиция, воюющая с исламистской группировкой боевиков, заявила, что «американские военнослужащие погибли во время взрыва при проведении обычного патрулирования".

Сама атака была организована террористом-смертником. По информации агентства Associated Press, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Напомним, еще с первого дня нынешнего года сирийский город Манбидж покинуло около 400 курдских ополченцев.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Соломатина подразделения одного из курдских формирований в составе колонны из 30 автомобилей направились на восточный берег реки Евфрат через населенный пункт Кара-Козак.