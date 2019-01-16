Украинские раскольники захватили храм УПЦ во Львовской области

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-16T18:35:22+03:00

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В среду, 16 января, появилась информация о том, что представители «новой украинской церкви» силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в селе Шандровец, что во Львовской области незалежной.

Как уточнили в информационно-просветительском отделе УПЦ, агрессивно настроенные сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с представителями местной власти ворвались в дом настоятеля храма святого Иоанна Крестителя протоиерея Ильи Уруского и потребовали отдать им ключи от церкви. При этом, как подчеркивается в сообщении УПЦ, местная полиция никак не препятствовала нападавшим.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный захват храма на Украине. К примеру, как писал сайт kp.ru, буквально на днях сторонники «новой церкви» захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области незалежной, также принадлежащий канонической УПЦ.