Huawei в США подозревают в краже коммерческой тайны

Китайская компания Huawei могла похищать у своих американских партнеров важные сведения, представляющие коммерческую тайну. Федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование по этому делу.

Предположительно Huawei Technologies Co. могла украсть технологию роботизированного устройства, которое T-Mobile US Inc. использовало для тестирования смартфонов, пишет газета The Wall Street Journal.

Huawei - один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд). За последние два месяца произошло несколько скандалов связанных с компанией. Как писал сайт kp.ru, Мэн Ваньчжоу – председатель правления, финансовый директор и дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

А 11 января в Варшаве арестовали директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei Ван Вэйцзина. Его подозревают в шпионаже в пользу КНР.