В Найроби при нападении террористов на отель погиб 21 человек

СЕГОДНЯ 03:33 2019-01-17T03:33:47+03:00

В отеле были обнаружены еще шесть тел убитых боевиками

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В результате нападения террористов на на отель Dusit в Найроби погиб 21 человек. Кроме того, силовики ликвидировали пятерых нападавших. Двое причастных к атаке - арестованы.

Как уточнил генеральный инспектор кенийской полиции Джозефа Бойннета, число убитых увеличилось после того, как в отеле были найдены еще шесть тел, а в больнице скончался раненый офицер полиции, сообщило агентство Associated Press. Всего с ранениями после теракта были госпитализированы 28 человек.

Ответсвенность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая "Аш-Шабаб". В числе жертв террористов 16 граждан Кении, один британец, один гражданин США и три человека, чье гражданство пока не установлено.

Отец погибшего американца Джейсона Спиндлера рассказал, что его сын чудом уцелел во время теракта 11 сентября 2001 года. Он тогда работал в финансовой фирме во Всемирном торговом центре. В то утро он опоздал на работу - когда пострадала первая Башня, Джейсон выходил из метро. Мужчина принимал участие в спасении людей из-под обломков здания.

В телевизионном обращении к нации президент Кении Ухуру Кениата пообещал, что власти найдут всех, кто "участвовал в финансировании, планировании и исполнении этого отвратительного акта".

Как писал сайт kp.ru, на парковке рядом с одним из отелей Dusit взорвались три автомобиля, затем комплекс атаковал террорист-смертник, взорвавший бомбу. После этого бандиты напали на отель и захватили заложников.