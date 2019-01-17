США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-17T07:29:38+03:00

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В Вашингтоне рассказали о новой стратегии развития американской системы противоракетной обороны (ПРО). Как заявил представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, Соединенные Штаты продолжают делать ставку на ядерное сдерживание России и Китая. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а не о расширении американской системы ПРО в мире.

«Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал, и мы нацелены на то, чтобы полагаться на наше сдерживание, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области», - сказал представитель администрации. Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп стремится к налаживанию отношений как с Москвой, так и Пекином.

Также чиновник заметил, что система ПРО США направлена в первую очередь против «государств-изгоев», таких как Иран, передает ТАСС.

Кроме того, выяснилось, что Вашингтон «рассматривает космос как новый уровень возможностей». В частности, в настоящее время Соединенные Штаты изучают возможность размещения в космосе системы средств обнаружения ракет, которые должны помочь быстрее отслеживать ракеты после их запуска.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, новая стратегия ПРО США может быть опубликована уже на этой неделе. Однако изначально Пентагон должен был представить данный документ еще в декабре 2017 года.