2019-01-17T07:50:26+03:00
Политика

Украинский депутат рассказал об увеличении в 12 раз цен на газ для населения

Сейчас тарифы на голубое топливо уже в 10 раз выше, чем в 2013 году
Юлия ДИВЕЕВА
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Газ на Украине с 2020 года будет стоит в 12 раз больше, чем в 2013 годуГаз на Украине с 2020 года будет стоит в 12 раз больше, чем в 2013 годуФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Тарифы на голубое топливо для населения Украины со следующего года вырастут в до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. Как отметил депутат Верховной рады Александр Долженков, это в 12 раз больше по сравнению с ценами на газ в 2013 году.

"Если тариф на газ составлял 930 гривен за тысячу кубических метров, сейчас составляет 8500 гривен за тысячу кубометров – увеличение в десять раз. С 01.01.2020 года вся власть уже подписала Меморандум – она будет увеличивать цены на природный газ до 12 тысяч гривен", – заявил Долженков в ходе пленарного заседания украинского парламента.

Депутат подчеркнул, что рост тарифов на газ приведет к увеличению стоимости отопления и водоснабжения. Параллельно в стране в пять раз выросли цены на электричество по сравнению с 2013 годом, передает РИА Новости.

"По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы, так, на минуточку. Про это никто тут не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит", – констатировал Долженков.

Как рассказывал сайт kp.ru, в украинском «Нафтогазе» предупредили о возможных проблемах с закупкой газа этой зимой. Как отметил глава концерна Андрей Коболев, трудности могут возникнуть, так как его компания начнет новый год с минимальным остатком средств на своих счетах.

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