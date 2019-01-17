Google выпустил дудл в честь дня рождения Станиславского

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-17T09:39:57+03:00

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В четверг, 17 января, на главной странице поисковой системы Google появился очередной дудл - стилизованное изображение логотипа компании. На этот раз он посвящен 156-летию со дня рождения театрального режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.

На анимированной картинке можно увидеть сцену, театральные маски, кинокамеру и портрет самого реформатора театра. Кроме того, авторы дудла напомнили о разработанной Станиславским системе актерского мастерства, в рамках которой актеры должны задавать себе сложные вопросы о своем персонаже, чтобы прочувствовать своего героя.

Кстати, щелкнув на дудл, пользователь попадает на страницу поискового запроса о Станиславском, где можно почитать биографию театрального деятеля и посмотреть фотографии с ним.

Стоит отметить, что Google часто устанавливает подобные поздравительные логотипы на стартовой странице своего поисковика. К примеру, в августе прошлого года компания выпустила дудл в честь дня рождения фотографа и изобретателя Сергея Прокудина-Горского, создавшего в свое время технологию, которую теперь используют при создании цветовой модели RGB.