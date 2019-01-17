Военнослужащие запаса на пять лет лишатся соцсетей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-17T10:43:50+03:00

Миноброны планирует ввести «период молчания» для тех, кто служил в секретных частях

Изменить размер текста: A A

В военном ведомстве разрабатывают новые правила, который коснутся военнослужащих, уволенных в запас из секретных подразделений. Им запретят пользоваться социальными сетями на протяжении пяти лет, после дембеля. Так называемый «период молчания» затянется на пять лет и коснется не только солдат, но и офицеров.

Новые правила в отношении уволенных с военной службы распространят на определенную их категорию: речь идет о тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Изменения будут включены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», уже находящийся в Госдуме.

Поправки позволят сохранить режим секретности, но в современных условиях отследить всех будет почти невозможно, ведь зачастую аккаунты заводят на выдуманные имена. К тому же зарубежные соцсети пока не делятся с российскими ведомствами данными пользователей.

Изначально планировалось, что ограничительная мера коснется только тех, кто еще проходит службу. Но анализ ситуации с информационной безопасностью показал, что требования придется ужесточить.

Сразу после принятия новых поправок в контрактах Минобороны будут прописаны все ограничения на использование соцсетей. Бумаги будут подписывать солдаты, офицеры, сержанты, мичманы и матросы. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.

Эксперты пока скептически относятся к проекту, отмечая, что нужно бороться не со средствами коммуникации, а грамотно выстраивать всю систему безопасности.

- Болтают люди, а не соцсети. Доступ к секретам часто получают люди, которые не понимают, что они говорят или размещают в интернете, сказал газете «Известия» бывший начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов.

Ранее в Минобороны решили запретить военнослужащим пользоваться смартфонами. ведомство подготовит список устройств, разрешенных для использования военнослужащими. В перечень войдут 11 моделей самых простых кнопочных телефонов стоимостью от 680 до 2 тыс. рублей. Они используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), позволяют отправлять СМС, имеют встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты.

Кстати, планшеты тоже окажутся под запретом.