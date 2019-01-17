СБУ назвала причину задержания выдворенной из России журналистки Елены Бойко

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-17T10:48:34+03:00

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В четверг, 17 января, в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, за что была задержана ранее выдворенная из России журналистка Елена Бойко. Как выяснилось, женщину арестовали за «распространение в интернете материалов антиукраинского характера» и «публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны».

Также в спецслужбе незалежной подчеркнули, что следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») ведется следственным отделом СБУ во Львовской области. «Следственные действия продолжаются», - отмечается на официальной странице СБУ в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Елена Бойко была выдворена из России за нарушение миграционного законодательства РФ. Дело в том, что журналистка, судя по всему, вообще не занималась своей легализацией в нашей стране. А в минувшую среду, 16 января, появилась информация о том, что суд в Харькове уже арестовал женщину и отправил ее в СИЗО Львова.