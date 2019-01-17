2019-01-17T14:12:54+03:00
Общество

Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор

В четверг на 99-м году жизни умер Борис Соколов, заснявший момент водружения знамени Победы над Рейхстагом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умер легендарный фронтовой оператор Борис СоколовУмер легендарный фронтовой оператор Борис СоколовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 17 января, умер Борис Соколов - фронтовой кинооператор и заслуженный деятель искусств РСФСР. На момент смерти мужчине было 98 лет. Печальное известие сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"Умер последний фронтовой оператор, оператор Победы Борис Соколов", - рассказал кинорежиссер.

Он также сообщил, что прощание с покинувшим этот мир деятелем искусства состоится в понедельник, 21 января, в Доме кинематографистов. В тот же день на Ваганьковском кладбище пройдут похороны, передает ТАСС.

Борис Соколов родился 13 февраля 1920 года, а в 1941-ом окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. На протяжении всей Великой Отечественной войны он снимал тыловую и фронтовую хронику.

Именно им было запечатлено водружение знамени Победы над Рейхстагом, момент подписания документа о капитуляции нацистской Германии и Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Ранее сайт kp.ru писал о подвиге людей, запечатлевших страшные будни войны, и о том, с чем им приходилось сталкиваться.

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