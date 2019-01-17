Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-17T14:42:44+03:00

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Известный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не планирует повторную встречу с Макгрегором. В этом россиянин признался в Австралии, куда прилетел на каникулы.

В Сиднее Нурмагомедов встретился с фанатами и одним из первых прозвучал вопрос: планирует ли он реванш с Конором Макгрегором?

«А за что? — спросил в ответ Нурмагомедов. - Перед нашим последним боем он много наговорил, но ничего не смог сделать, когда мы вошли в клетку».

Из сказанного можно предположить, что повторного боя между противниками зритель не увидит. По крайне мере пока этого нет в планах российского бойца, сообщает телеканал "360".

Встреча между Нурмагомедовым и Макгрегором прошла в 2018 году. Претенденты на чемпионский пояс UFC в легком весе вышли на ринг в США. Победу одержал россиянин, но после поединка завязалась массовая потасовка, которая рассматривалась Атлетической комиссией штата Невада.

«Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести», - написал Хабиб Нурмагомедов по итогам боя и того, что за боем последовало. И в этой короткой фразе - весь Хабиб. Для того, чтобы понять это, надо немного знать Дагестан. Если бы он не прыгнул из этой клетки на обидчиков, никому бы не нужны были ни его пояс, ни его победа, ни он сам. «Не мужчина», - сказали бы о нем на Родине.