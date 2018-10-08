Нурмагомедов против Макгрегора: странный бой чужого против чужого

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-08T14:50:59+03:00

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«Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести», - написал Хабиб Нурмагомедов по итогам боя и того, что за боем последовало. И в этой короткой фразе - весь Хабиб. Для того, чтобы понять это, надо немного знать Дагестан. Если бы он не прыгнул из этой клетки на обидчиков, никому бы не нужны были ни его пояс, ни его победа, ни он сам. «Не мужчина», - сказали бы о нем на Родине.

Это для Макгрегора и чиновников UFC все эти словесные перепалки со взаимными оскорблениями - часть красочного шоу. Но не для горца, воспитанного в строгих патриархальных традициях. Он не играл, в отличие от Конора. В тот момент, когда он выпрыгивал из октагона с искаженным яростью лицом он не был бойцом UFC, прожившим семь лет в Калифорнии. Он был собой - дерзким парнем из селения Сильди Цумадинского района.

Вряд ли заокеанский зритель это понял. Для Запада не существует Дагестана с его горскими адатами, консервативным исламом и понятиями. Они не будут мерить выходку Нурмагомедова кодексом чести настоящего вайнаха. Они будут ассоциировать его с Россией. Но, скажу вещь крамольную, сам-то Хабиб себя с Россией не ассоциирует.

Хабиб просто из другого мира, в котором Россия существует в параллельной реальностиФото: REUTERS

Вы видели ирландский флаг на плечах Конора? Да. А российский на плечах Хабиба? Сейчас говорят, что правила в UFC какие-то однобокие. И за российский триколор могут и оштрафовать. Не удивлюсь, если это действительно так. НО. Я прошерстил интернет в поисках хотя бы одной фотографии Нурмагомедова с флагом России. Это ведь абсолютно естественно, когда спортсмен-победитель поднимает над головой символ своей страны, честь которой он отстаивал своими кровью и потом. Мы видели это десятки, сотни, тысячи раз на Олимпиадах, Чемпионатах Европы, Мира. Этому даже не учат в детских спортшколах, это записано на подкорке.

Но у Хабиба Нурмагомедова нет таких фотографий даже в его Инстаграме на 10 миллионов подписчиков. Там есть друзья, тренировки и исламские проповеди... Но никакого намека на национальную принадлежность. Я имею ввиду гражданство, а не аварские корни. И в его интервью я не заметил ни благодарности родной стране, ни особой привязанности. Он говорит, что все кавказцы для американцев - русские. Они не делят их на национальности. И в этих словах между строк читается сожаление. Хабиб просто из другого мира, в котором Россия существует в параллельной реальности.

Если бы он не прыгнул из этой клетки на обидчиков, никому бы не нужны были ни его пояс, ни его победа, ни он сам. «Не мужчина», - сказали бы о нем на РодинеФото: REUTERS

Отец Хабиба в тот день отправил ему смс с победной речью, которую хотел бы услышать от сына: «Эту победу я посвящаю своему народу, своей стране и, конечно, человеку, у которого сегодня день рождения. Это президент, национальный лидер, Владимир Владимирович. С победой, мой народ, с победой, Россия», - цитирует сообщение sports.ru. Хабиб совета отца ослушался, хотя это на Кавказе не принято.

Для части российских болельщиков хулиганистый шоумен Макгрегор оказался ближе, чем патриархально правильный, но какой-то неродной НурмагомедовФото: REUTERS

Это, конечно, не значит, что Дагестан такой весь. Вот, к примеру, слова другого местного бойца Али Багаутнова перед одним из своих боев под эгидой UFC: «Я беру в поездку два флага - флаг России и флаг маленького, но гордого Дагестана, части великой России. Эти два стяга будут для меня вдохновением!»

Хабиб черпал вдохновение в чем-то другом. В итоге многие в России его тоже за своего не приняли. Парадокс, но для части российских болельщиков хулиганистый шоумен Макгрегор - (не дурак засандалить вискарика), с его разудалой манерой общения, рыжей бородой и татухами оказался ближе, чем патриархально правильный, но какой-то неродной Нурмагомедов. Странный бой чужого против чужого.

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