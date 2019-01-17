Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-17T14:57:26+03:00

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Мир может лишиться кофе. Кофейные деревья находятся под угрозой исчезновения из-за нескольких факторов. В первую очередь – это изменения климата. Насаждения могут попросту не пережить, не адаптироваться к новым условиям.

Болезни и масштабная вырубка тоже не способствуют разрастанию, отмечают специалисты британских Королевских ботанических садов Кью. Их мнение опубликовал портал Science Alert.

Учитывая воздействие сразу трех пагубных факторов под угрозой оказались порядка 60 процентов известных сегодня видов кофе, то есть 75 видов кофейных деревьев.

Такая смертельная комбинация постепенно выводит многомиллиардную индустрию на грань исчезновения.

Из 124 известных видов деревьев большинство произрастает на Мадагаскаре и других территориях Индийского океана. Там ситуация стоит особенно остро. Под угрозой порядка 71 процента диких сортов.

В общей классификации 13 видов получили статус «критическая угроза», еще 40 -«потенциально исчезающие» и 22 – «уязвимые».

В списке оказались зерна арабики, именно из них производят до 70 % всего существующего в мире напитка, сообщает сайт «Дни.ру».

Дело в том, что от 80% до 90% кофе в мире выращивается в так называемом «кофейном поясе», куда входят Гватемала, Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Эфиопия, Индонезияи т.д. Согласно оценкам Института климата (Австралия) в результате глобального потепления к 2050 году площадь земель, пригодных для выращивания арабики - наиболее распространенного сорта кофе, сократится на 50%.