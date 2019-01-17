Путин прибыл в Белград

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-17T16:25:47+03:00

Это первый зарубежный визит президента РФ в этом году

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В четверг, 17 января, президент РФ Владимир Путин прибыл в Сербию с официальным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Белграда. При этом у трапа главу нашего государства встретил его сербский коллега Александр Вучич с ротой почетного караула.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686823" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в Сербию.

Как отмечается на сайте Кремля, в ближайшее время ожидаются переговоры двух лидеров, в ходе которых планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686806" frameborder="0"></iframe> Вучич встретил Путина в аэропорту, Путин прокатил его на Аурусе.

Однако из аэропорта политики сначала отправились к монументу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам, где должна состояться церемония совместного возложения венков к мемориалу.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Сербии рассказали о готовящемся сюрпризе для президента РФ. По некоторым данным, Вучич приготовил для своего российского коллеги подарок - породистую собаку с богатой родословной.