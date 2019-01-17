2019-01-17T16:25:47+03:00
Политика

Путин прибыл в Белград

Это первый зарубежный визит президента РФ в этом году
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 17 января, президент РФ Владимир Путин прибыл в Сербию с официальным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Белграда. При этом у трапа главу нашего государства встретил его сербский коллега Александр Вучич с ротой почетного караула.

Путин прибыл в Сербию.

Как отмечается на сайте Кремля, в ближайшее время ожидаются переговоры двух лидеров, в ходе которых планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам».

Вучич встретил Путина в аэропорту, Путин прокатил его на Аурусе.

Однако из аэропорта политики сначала отправились к монументу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам, где должна состояться церемония совместного возложения венков к мемориалу.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Сербии рассказали о готовящемся сюрпризе для президента РФ. По некоторым данным, Вучич приготовил для своего российского коллеги подарок - породистую собаку с богатой родословной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдепе назвали основное условие для спасения Договора о РСМД
"Нафтогаз" сообщил об аресте активов "Газпрома" на сумму $2,56 млрд
В Японии скончался старейший в стране шимпанзе
При крушении вертолета в Алма-Ате погиб пилот
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
Глава НБУ заявил о наивысшем за семь лет росте ВВП Украины
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий