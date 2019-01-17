Путин прибыл в Белград
В четверг, 17 января, президент РФ Владимир Путин прибыл в Сербию с официальным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Белграда. При этом у трапа главу нашего государства встретил его сербский коллега Александр Вучич с ротой почетного караула.
Путин прибыл в Сербию.
Как отмечается на сайте Кремля, в ближайшее время ожидаются переговоры двух лидеров, в ходе которых планируется «обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам».
Вучич встретил Путина в аэропорту, Путин прокатил его на Аурусе.
Однако из аэропорта политики сначала отправились к монументу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам, где должна состояться церемония совместного возложения венков к мемориалу.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Сербии рассказали о готовящемся сюрпризе для президента РФ. По некоторым данным, Вучич приготовил для своего российского коллеги подарок - породистую собаку с богатой родословной.