В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-17T10:23:42+03:00

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В Сербии рассказали о готовящемся сюрпризе для президента РФ Владимира Путина, который, как ожидается, в этот четверг, 17 января, прибудет в республику с официальным визитом.

По некоторым данным, сербский лидер Александр Вучич приготовил для своего российского коллеги подарок - породистую собаку с богатой родословной. Речь идет о трехмесячном щенке шарпланинской овчарки, пишет газета Blic.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава нашего государства посетит Сербию с официальным визитом 17 января. Как отмечалось, в Белграде Путин собирается лично вручить своему коллеге орден Александра Невского: в конце прошлого года Вучич был удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с нашей страной. Кроме того, ожидается, что стороны подпишут более 20 соглашений, в том числе в сфере энергетики и цифровой экономики.