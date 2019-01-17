2019-01-17T17:30:32+03:00
Политика

Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент

Бывший премьер Италии решил выдвинуть свою кандидатуру, чтобы скорректировать западные настроения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио БерлускониЛидер партии «Вперед, Италия» Сильвио БерлускониФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони в очередной раз сообщил о своем намерении участвовать в выборах в Европейский парламент. С соответствующим заявлением 82-летний экс-глава правительства накануне выступил на одном из партийных мероприятий на Сардинии.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", - цитирует Берлускони агентство ANSA.

Напомним, что о планах политика баллотироваться в Европарламент стало известно еще в сентябре прошлого года. Тогда экс-премьер заявил, что в последние годы Италия сталкивается с невежеством, некомпетентностью и растущей социальной ненавистью, а потому он должен спасти страну

Сайт kp.ru писал, что очередные выборы в ЕП состоятся в мае 2019 года. Раньше Берлускони не мог участвовать в них из-за запрета, связанного с обвинением в мошенничестве, однако к настоящему моменту все ограничения сняты.

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