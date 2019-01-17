Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран

СЕГОДНЯ 19:55 2019-01-17T19:55:59+03:00

По словам ученых, тесное сближение можно будет наблюдать в вечернее и ночное время высоко над южным горизонтом при условии ясной погоды Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

После заката 17 января россияне смогут иметь уникальную возможность — наблюдать сближение Луны и звезды Альдебаран, сообщили в пресс-службе московского планетария.

Естественный спутник Земли Луна пройдет рядом с ярчайшей звездой созвездия Телец – Альдебаран. Расстояние между небесными телами составит менее двух градусов, такое положение светил на небе астрономы называют сближением.

- Сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов. Луна гостит в созвездии Телец 16, 17 и 18 января и может послужить хорошим ориентиром, чтобы понаблюдать ярчайшую звезду этого созвездия – Альдебаран, — сообщили в пресс-службе.

По словам ученых, тесное сближение можно будет наблюдать в вечернее и ночное время высоко над южным горизонтом при условии ясной погоды. Пик этого астрономического явления придется на 17 января в 21:20 по Москве. В эти минуты небесные светила будет разделять чуть больше градуса.