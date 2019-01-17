2019-01-17T19:55:59+03:00
Наука

Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран

Небесные тела сойдутся в ночь на пятницу
Екатерина СВИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По словам ученых, тесное сближение можно будет наблюдать в вечернее и ночное время высоко над южным горизонтом при условии ясной погодыПо словам ученых, тесное сближение можно будет наблюдать в вечернее и ночное время высоко над южным горизонтом при условии ясной погодыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После заката 17 января россияне смогут иметь уникальную возможность — наблюдать сближение Луны и звезды Альдебаран, сообщили в пресс-службе московского планетария.

Естественный спутник Земли Луна пройдет рядом с ярчайшей звездой созвездия Телец – Альдебаран. Расстояние между небесными телами составит менее двух градусов, такое положение светил на небе астрономы называют сближением.

- Сближение – это видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов. Луна гостит в созвездии Телец 16, 17 и 18 января и может послужить хорошим ориентиром, чтобы понаблюдать ярчайшую звезду этого созвездия – Альдебаран, — сообщили в пресс-службе.

По словам ученых, тесное сближение можно будет наблюдать в вечернее и ночное время высоко над южным горизонтом при условии ясной погоды. Пик этого астрономического явления придется на 17 января в 21:20 по Москве. В эти минуты небесные светила будет разделять чуть больше градуса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Адвокат Елены Бойко: "Она старалась максимально соблюдать миграционное законодательство"
Асад рассказал о стратегическом значении соглашения между Севастополем и Тартусом
В Нидерландах обнаружено неизвестное ранее полотно Ван Гога
Шестеро поляков попали под суд за празднование дня рождения Гитлера
В Италии продают дома за один евро
Правительство Великобритании представит запасной план по Brexit
Новый вирус-вымогатель атакует Сеть
Роскомнадзор запросил у Би-би-си дополнительные сведения о соблюдении закона
Sputnik о блокировке Facebook связанных с Россией аккаунтов: Это фактически цензура
Суд Херсона оставил Вышинского под арестом до 16 февраля
США предоставили данные о предполагаемом нарушении Москвой ДРСМД
Путин поручил утвердить план развития волонтерства в России
В Киргизии полиция задержала десятки участников антикитайского митинга
Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент
Во Вьетнаме врачи спасли мужчину, перелив в его желудок 15 банок пива
В Госдепе назвали основное условие для спасения Договора о РСМД
"Нафтогаз" сообщил об аресте активов "Газпрома" на сумму $2,56 млрд
В Японии скончался старейший в стране шимпанзе
При крушении вертолета в Алма-Ате погиб пилот
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»