Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае

17 Янв. 21:12 2019-01-17T21:12:19+03:00

Он говорит, что его цель — донести до европейцев угрозу оказаться вскорости под господством Китая

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- В моем хорошем возрасте - 82 года - я решил с полным чувством ответственности отправиться в Европу (Европарламент — авт.), где не имеют глубоких мыслей о будущем мира. - сказал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в четверг, 17 января, на встрече с электоратом на Сардинии.

Он находится в предвыборной поездке, в феврале там состоятся местные административные выборы. - Благодаря моим знаниям, опыту и способности убеждать, я думаю, что могу сыграть важную роль и заставить граждан Европы понять, что мы рискуем отойти от западных ценностей и оказаться скоро под господством китайской империи, которая имеет убеждения и ценности, противоположные нашим.

Он рассказал, что все детали еще не закончены, его выдвижение должно пройти все бюрократические процедуры.

Напомним, что о планах Берлускони выдвинуть кадидатуру в Европарламент стало известно еще в сентябре 2018 года. Очередные выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.