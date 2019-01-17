Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу

СЕГОДНЯ 21:19 2019-01-17T21:19:06+03:00

По словам президента, все будет зависеть лишь от того, насколько Запад в состоянии защитить свои интересы

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Россия готова продолжить маршрут газопровода "Турецкий поток" на территорию европейских стран. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Глава государства признался, что многие страны проявляют к данной теме серьезный интерес, поэтому остается только "соответствующим образом все оформить". Что же касается ресурсов, то у России их достаточно.

Так, по словам Путина, сейчас вопрос продление газопровода на территорию Европы обсуждается с Сербией. Россия готова поддержать республику и выделить порядка 1,4 млрд долларов на развитие транзитной инфраструктуры.

"Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - цитирует ТАСС Путина.

Президент РФ подчеркнул, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган также весьма не против продолжения газопровода в Европу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот четверг, 17 января, Путин прибыл с визитом в сербский Белград, где у него состоялись переговоры с главой республики.