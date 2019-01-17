Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину

СЕГОДНЯ 22:49 2019-01-17T23:00:26+03:00

Российский омбудсмен обращалась за помощью не только в прокуратуру, но и лично к главе МВД Владимиру Колокольцеву

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова была осведомлена о ситуации украинской журналистки Елены Бойко и активно пыталась предотвратить ее выдворение из России, однако суд проигнорировал все приложенные усилия и принял решение об отправке женщины на родину, где в ее отношении заведено уголовное дело.

В материале спецкора "КП" Александра Коца говорится о том, что адвокат участницы множества телешоу Галина Перфильева подала прошение о политическом убежище сразу после того, как узнала о выдвинутых в отношении ее подзащитной обвинениях. Напомним, что в Киеве журналистку заподозрили в "покушении на территориальную целостность" страны" и распространении материалов антиукраинского характера". Уже через несколько дней 17 декабря сама Елена Бойко попросила российских властей о временном убежище.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила прокурора Москвы Владимира Чурикова наложить протест на решение о выдворении журналистки

Москалькова попросила прокурора наложить протест на решение о выдворении журналистки и отсрочить его исполнение

В распоряжении "КП" находятся документы, которые доказывают, что сама Москалькова пыталась ускорить процесс предоставления гражданке Украины "гуманитарного статуса". Сначала она писала прокурору Москвы Владимиру Чурикову и просила наложить протест на решение о выдворении журналистки, а уже потом обратилась лично к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Однако помочь женщине вовремя не получилось - судья постановила в принудительном порядке вернуть ее на родину за нарушение миграционного законодательства.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в письме главе МВД Владимиру Колокольцеву попросила рассмотреть вопрос политического убежища

Сайт kp.ru писал о том, что уже 16 января стало известно об аресте журналистки. Суд Харькова отправил Елену Бойко в следственный изолятор. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

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