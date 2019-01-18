2019-01-18T01:39:29+03:00
Политика

Путин: Действия Косово могут привести к дестабилизации на Балканах

Глава государства назвал провокационным решение Приштины о создании косовской армии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир Путин в СербииПрезидент РФ Владимир Путин в СербииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Провокационные действия руководителей Косово могут стать причиной дестабилизации ситуации на Балканах. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время визита в Сербию.

Глава государства отметил, что заявление Приштины о создании армии Косово, серьезно обострило обстановку. Он подчеркнул, что такое решение нарушает резолюцию Совбеза ООН.

"Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Российский лидер подчеркнул, что Москва, как и Белград, "заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной", передает РИА Новости.

"Что касается Косово, российская позиция хорошо известна: мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 СБ ООН", - сказал глава государства.

Как рассказывал ранее сайт "КП", 17 января Владимир Путин прибыл в Сербию с официальным визитом. В эропорту Белграда его встретил Александр Вучич с ротой почетного караула.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
На Украине суд арестовал выдворенную из РФ журналистку
Трамп решил расширить системы ПРО на Аляске
Порошенко выбил смартфон из рук пытавшегося задать вопрос гражданина
Билла Гейтса заметили в очереди за бургерами
США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае
На Украине увеличили штраф за продажу российских книг
Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину
Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2
Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде
На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть
Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу
Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае
ФСО поддержала законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского
Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран