Путин: Действия Косово могут привести к дестабилизации на Балканах

СЕГОДНЯ 01:39 2019-01-18T01:39:29+03:00

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Провокационные действия руководителей Косово могут стать причиной дестабилизации ситуации на Балканах. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время визита в Сербию.

Глава государства отметил, что заявление Приштины о создании армии Косово, серьезно обострило обстановку. Он подчеркнул, что такое решение нарушает резолюцию Совбеза ООН.

"Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Российский лидер подчеркнул, что Москва, как и Белград, "заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной", передает РИА Новости.

"Что касается Косово, российская позиция хорошо известна: мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 СБ ООН", - сказал глава государства.

Как рассказывал ранее сайт "КП", 17 января Владимир Путин прибыл в Сербию с официальным визитом. В эропорту Белграда его встретил Александр Вучич с ротой почетного караула.