2019-01-18T02:03:22+03:00
Политика

Глава МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить

Хайко Маас отметил, что Россия в состоянии самостоятельно завершить проект
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Германии Хайко МаасГлава МИД Германии Хайко МаасФото: REUTERS
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Американские санкции не смогут помешать строительству российского газопровода "Северный поток-2". Такое мнение высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Никто не остановит его. Это не приведет к тому, что проект не будет осуществляться", - сказал он.

Министр подчеркнул, что даже если ограничения со стороны США вынудят немецкие компании покинуть проект, то Россия справится в одиночку и завершит его в любом случае. Но после этого уже никто не сможет оказывать влияние на решение Москвы по вопросу транзита газа через трубопровод на территории Украины, передает ТАСС.

Маас не стал комментировать письма с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Глава МИД пояснил, что в его задачи не входит указывать дипломатам, что они должны делать.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 января стало известно, что компании в ФРГ получили письма от Гренелла, в которых он предупреждает о том, что против них Вашингтон может ввести санкции , если они продолжат поддерживать строительство российского газопровода.

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