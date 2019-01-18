Саудовская Аравия хочет вложить в экономику РФ миллиарды долларов

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-18T07:07:27+03:00

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Российская нефтедобывающая отрасль получит крупные финансовые вливания от Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалих.

"Мы обсуждали с главой Российского фонда прямых инвестиций расширение базы инвестиционных проектов и вложение очень крупных инвестиций не только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России в будущем", - отметил он.

По словам министра, у российской нефтехимической отрасли многообещающее будущее. В целом же Эр-Рияд планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, и аналогичные инвестиции Россия сделает в экономику Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки для приведения нефтяного рынка в равновесие. По его мнению, Эр-Рияд и Москва ранее переоценили рынок, решив увеличивать нефтедобычу.