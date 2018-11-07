2018-11-07T22:29:42+03:00
Экономика

Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти

По мнению представителя исламской республики в ОПЕК, это необходимо для приведения нефтяного рынка в равновесие
Дарья ИВАШКИНА
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Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефтиИран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефтиФото: REUTERS
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Представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу черного золота на миллион баррелей в сутки для приведения нефтяного рынка в равновесие. По его мнению, Эр-Рияд и Москва ранее переоценили рынок, решив увеличивать нефтедобычу, и теперь будут вынуждены сокращать производство из-за падения цен на черное золото.

«Минимум им нужно снизить добычу на один миллион баррелей в сутки», - сказал Каземпур в интервью Bloomberg.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 23 июня страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи черного золота на один миллион баррелей в сутки.

Что касается Ирана, то ранее на этой неделе, 5 ноября, вступили в силу новые санкции США против этой страны. Данные ограничения направлены главным образом против иранского нефтяного сектора: главная их цель - довести экспорт иранского черного золота до нуля.

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