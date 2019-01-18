2019-01-18T07:57:54+03:00
В мире

Правительство Японии официально объявило о визите Синдзо Абэ в Россию

Премьер-министр Страны восходящего солнца прибудет в Москву в начале следующей недели
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 18 января, Япония официально объявила о предстоящем визите своего премьер-министра Синдзо Абэ в РФ. Как заметил генеральный секретарь правительства Страны восходящего солнца Есихидэ Суга, глава японского кабмина посетит Россию в начале следующей недели, 21-22 января.

Также в Токио подтвердили, что в ходе визита у Абэ запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС. «21-24 января премьер-министр (Синдзо) Абэ посетит Россию и Швейцарию. 22 января у него состоятся переговоры с президентом (Владимиром) Путиным», - сказал Суга.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о предстоящем визите Абэ в нашу страну рассказали в Кремле. Как тогда отмечалось, в ходе переговоров глава нашего государства и председатель японского правительства обсудят вопрос мирного договора между Москвой и Токио, двустороннее сотрудничество, а также обменяются мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

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