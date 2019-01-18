2019-01-18T08:20:39+03:00
В мире

Пентагон планирует до 2030 года создать готовую систему ПРО в космосе

Как заявили в Минобороны США, размещение на орбите средств обнаружения ракет необходимо для противостояния угрозе гиперзвукового оружия
Дарья ИВАШКИНА
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ПентагонПентагонФото: REUTERS
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В Пентагоне заявили о намерении создать готовую систему ПРО в космосе во второй половине 2020-х годов. По словам замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда, эксперименты на орбите начнутся уже в 2021-2022 годах.

«Будут проводиться эксперименты в 2021-м, в 2022 году, эксперименты на орбите <...> и думаю, что уже работающая система будет готова в середине или ближе к концу 2020-х годов», - сказал представитель американского министерства обороны.

При этом замглавы Минобороны США отметил, что размещение в космосе средств обнаружения ракет необходимо для того, чтобы противостоять угрозе гиперзвукового оружия, передает Reuters. Как заметил Руд, Россия и Китай в настоящее время «развивают возможности регионального применения гиперзвукового оружия, которым Соединенные Штаты обязаны противостоять».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 17 января, президент США Дональд Трамп представил новую стратегию развития американской системы ПРО. Как подчеркнул тогда хозяин Белого дома, Соединенные Штаты «стремятся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории страны».

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