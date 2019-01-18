СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-18T09:25:55+03:00

Ночь на пятницу стала самой теплой в Москве с начала зимы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Ночь на пятницу, 18 января, стала самой теплой в Москве с начала зимы. Столбики термометров на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, к 06:00 мск поднялись до отметки в +1,9 градуса.

Стоит отметить, что предыдущий максимум температуры нынешней зимы был зафиксирован 10 декабря прошлого года: тогда воздух в городе прогревался до +1,6 градуса.

Между тем абсолютный температурный рекорд для 18 января составляет +5,1 градуса: так тепло в этот день было в 2007 году, сообщает Гидрометцентр России.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу днем температура воздуха в Москве может еще подрасти. По прогнозам синоптиков, столбики термометров 18 января покажут от 0 до +2 градусов. Однако в ночь на субботу, 19 января, в столице похолодает до -4…-6 градусов.