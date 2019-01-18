2019-01-18T09:58:00+03:00
Общество

Крупнейшие магазины объединились против фальсификата

Ритейлеры договорились не заключать договоры поставки с «серийными» производителями некачественного товара
Ася РОМАНЧУК
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Ритейлеры обязались не торговать фальсификатомРитейлеры обязались не торговать фальсификатомФото: Олег УКЛАДОВ
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Самые крупные ритейлеры страны договорились между собой бороться с фальсифицированным товаром. С поставщиками, которые предлагают некачественную продукцию, будут расторгать все контракты. Договоры поставки не продлят с «серийными» производителями таких товаров.

Речь идет не только об некачественных товарах, но и тех случаях, когда пикша выдается за треску, а маргарин за сливочное масло.

Договоренность зафиксирована в протоколе комиссии по применению Кодекса добросовестных практик. Свои подписи поставили представители крупнейших федеральных ритейлеров России: X5 retail group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Ашан», «Дикси» и др. Также он завизирован такими ассоциациями, как «Русбренд», «Союзмолоко», «Руспродсоюз», «Национальная мясная ассоциация», «Рыбный союз» и т.д.

Эксперты уже отметили, что данный кодекс может стать гарантией качественных товаров и стабильных для потребителя.

По данным Роспотребнадзора, за 2018 год в службу поступило почти 5,9 тыс. уведомлений об обнаружении в обороте продукции, которая не соответствует обязательным требованиям. Доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке может достигать 20 процентов, такие сведения приводит Россельхознадзор, - пишет газета «Известия».

8 января пользователь сайта Pikabu с ником petrotreck опубликовал фотографию упаковки из 9 яиц с заголовком “Девяток яиц, пожалуйста”. И подписал: “Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных.” В комментариях под постом стали делиться другими примерами “недосдачи” и “недолива”.

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