Минобороны РФ подтвердило столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-18T10:42:15+03:00

Как уточнили в ведомстве, ЧП случилось над акваторией Японского моря в 35-ти километрах от берега

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В пятницу, 18 января, Минобороны РФ подтвердило информацию о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке. Как уточнили в ведомстве, ЧП случилось в 08:07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35-ти километрах от берега.

«Восемнадцатого января <…> при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилась информация о столкновении двух Су-34. Как отмечалось, экипаж одного из воздушных судов успел катапультироваться. При этом называлось место возможного падения истребителя. По предварительным данным, один из самолетов упал в Татарский пролив между Хабаровским краем и Сахалином.